Commercio, crisi profonda in Campania: chiuse 20mila attività, 47mila a rischio

I numeri sono impietosi e fotografano una crisi profonda per il commercio in Campania: già chiuse ventimila attività dopo il lockdown, altre 47mila sono ad alto rischio nei prossimi mesi. Lo studio del primo semestre 2020, condotto da Confesercenti Campania – come riporta il sito web repubblica.it – è inquietante. Si registrano già perdite per 48 miliardi e sono a rischio 140mila posti di lavoro. Sono passati solo 45 giorni dalla riapertura dei negozi, eppure la ferita è sempre più profonda.