Miss Universe Italy: Fabia di Villammare vince la selezione di Marina di Camerota

Stampa

Marina di Camerota – il Tour Campano di Miss Universe Italy 2020, è ripartito dalla bellissima Marina di Camerota, caratteristico borgo turistico dal mare fantastico, una location caratterizzata da spiagge dorate e da una natura rigogliosa e incontaminata che anche quest’anno ha meritatamente riconfermato la Bandiera 5 Vele Legambiente insieme a tutta la Costa del Mito.

La Selezione di domenica 28 giugno che si è tenuta nel gran giardino dell’Hotel America situato all’ingresso della ridente località balneare, ha visto sfilare in passerella bellezze provenienti dalle province della Campania, da Roma, dalla Basilicata e dalla Calabria selezionate dal bravo talent scout Lino Miraldi , Responsabile di Miss Universe Italy per la Campania e la Basilicata:

“Sono molto felice – dichiara Miraldi – perchè una decina di ragazze che hanno partecipato alla serata non erano mai state nel Cilento e con le loro famiglie sono rimaste a bocca aperta quando, facendosi una passeggiata, hanno potuto ammirare l’incantevole Marina di Camerota e, sono certo che, qualcuna di queste famiglie prenoterà un soggiorno qui per la prossima stagione; oramai sono quasi venti anni che le mie manifestazioni di bellezza hanno lo scopo preminente di valorizzare e portare oltre i nostri confini il Cilento, credo di esserci riuscito appieno!”

La sfilata condotta da Lino Miraldi ha visto tra gli altri ,come gradito ospite, il Direttore Nazionale e Patron del Concorso per l’Italia Marco Ciriaci. Questa la classifica finale della Selezione: 1° posto per Fabia Caputo 19 anni di Villammare (Salerno), fresca di diploma al Liceo Classico di Sapri , 2° posto per Claudia Dentato 26 anni di Battipaglia (Salerno) , 3° posto per Naomi Zaccaria 18 anni di Castellammare di Stabia (Napoli).

Inoltre, la fascia sponsor Miss So_Gold Gioielli è andata a Chiara Vecchione 18 anni di Agropoli (Salerno) e quella di Miss Tecnarredo a Lina Turano 20 anni di Acri (Cosenza). La fascia di Miss Hotel America, premiata dalla Manager dell’Hotel Amelia Esposito, è andata a Sara d’Andrea 23 anni di Marina di Camerota.

Inoltre, per la categoria Academy è stata premiata Elena Paciello 17 anni di Padula (Salerno). La finale nazionale di settembre andrà in onda sul canale Mediaset LA 5