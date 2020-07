Baronissi: lunedi 6 luglio si inaugura il campo di calcetto a Caposaragnano

Stampa

Lunedì 6 luglio, alle ore 20.00, il sindaco di Baronissi Gianfranco Valiante inaugurerà il nuovo impianto sportivo di calcio a cinque a Caposaragnano.

In occasione del ritorno del “calcetto” in Campania dopo l’emergenza Covid, Baronissi aprirà un nuovissimo spazio in città, al servizio di tanti giovani.

Il campo è in erba sintetica di ultima generazione, dotato di spogliatoi e servizi, accessibile ai disabili, con illuminazione a led e piccola tribuna. L’area è di 1500 metri quadrati. È uno spazio aggregativo e sportivo atteso da anni a Capo Saragnano, finalmente realtà. L’opera, per una spesa di circa 180mila euro, valorizzerà una zona strategica per lo sport in città.

“E’ un intervento particolarmente atteso a Capo Saragnano – spiega il sindaco Valiante – che fa parte di un complessivo progetto di valorizzazione delle frazioni e di creazione di nuovi spazi aggregativi.

E’ un risultato molto importante per il nostro territorio che permetterà ai giovani di poter avere a disposizione un impianto moderno e all’avanguardia in una zona dove sono pochi i punti di aggregazione”. In occasione dell’inaugurazione sarà “svelata” un’opera muraria che gli artisti dell’associazione Overline hanno creato per la frazione di Caposaragnano