I monti di Sarno tornano a bruciare: non si esclude nessuna ipotesi

Stampa

Un incendio di vaste proporzioni è divampato questo pomeriggio in via Bracigliano a Sarno, lungo un’area del monte Saro. Sul posto i vigili del fuoco, i carabinieri forestali, i volontari della protezione civile, la Sma Campania, vigili urbani e protezione civile regionale. Non si conoscono ancora le cause del rogo. Le fiamme hanno devastato parte del versante.

L’assessore Roberto Robustelli a Telenuova spiega: “In campo ci sono decine di uomini a lavoro per spegnere l’incendio che, a causa anche del vento, si è propagato. In questo momento è impegnato anche un elicottero. La situazione per adesso è controllata, si sta operando sulle aree più critiche. Non si conoscono ancora le cause, ma nulla è escluso”.