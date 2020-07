Nuovo focolaio in Irpinia: nella bufera la gestione del pronto soccorso di Avellino

Stampa

E’ finita sotto accusa la gestione del pronto soccorso dell’ospedale di Avellino a causa del nuovo focolaio Covid-19 che preoccupa tutta l’Irpinia e anche il resto della regione Campania. Apprensione – come scrive il quotidiano “Il Mattino” – per i 12 contagiati in 72 ore, 10 dei quali in tre piccoli comuni limitrofi. Sott’accusa la direzione strategica dell’Azienda ospedaliera Moscati che non avrebbe applicato le direttive ministeriali, mettendo a rischio la salute di operatori sanitari e utenti. Nel mirino i due casi Covid-19 confermati: entrambi sostano per ore nelle sale mediche del pronto soccorso e uno dei due vi passa addirittura un’intera notte.