Piero De Luca: “DL semplificazione non ha escluso opere strategiche in Campania”

Facciamo chiarezza su un equivoco enorme ingenerato nelle ultime ore. Il DL semplificazione non ha escluso alcuna opera infrastrutturale strategica del nostro territorio”.

Cosi’ in una nota l’on.Piero De Luca.

“Salerno e la Regione Campania non risultano assolutamente penalizzate dal piano delle opere strategiche contemplate nel DL Semplificazione. Evitiamo di alimentare confusione ed equivoci. È doveroso ricordare anzitutto che questo provvedimento è ancora in corso di approvazione. Poi va precisato -spiega De Luca – che sono state considerate opere strategiche da sostenere addirittura con la nomina di un commissario quelle per noi decisive relative alla tratta ferroviaria A/V Napoli–Bari e quelle legate al potenziamento tecnologico e agli interventi infrastrutturali della Linea A/V Salerno – Reggio Calabria. Lo scalo Salerno-Costa D’Amalfi, inoltre, è stato inserito nell’elenco degli aeroporti strategici nazionali su cui intervenire per ultimare i lavori di adeguamento della pista e delle altre infrastrutture necessarie al completamento dell’intera area. Si tratta peraltro di interventi già finanziati, che non necessitano di ulteriori fondi e non rischiano neppure alcuna perdita di risorse. Detto questo – conclude il deputato Dem – mi impegnerò al massimo per evitare future penalizzazioni o omissioni, che allo stato però non sussistono. Continuiamo a lavorare compatti per semplificare ed accelerare la realizzazione delle grandi opere strategiche di tutto il nostro territorio”.