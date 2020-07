Un murales dedicato a Melissa La Rocca a San Mango Piemonte

Stampa

Nel cuore dei cittadini di San Mango Piemonte resta vivo il ricordo di Melissa La Rocca, la sedicenne scomparsa lo scorso ottobre tra le mura scolastiche a causa di un malore cardiaco.

Il prossimo sabato 11 luglio, alle ore 18.30, in via Santa Caterina, nel cuore del piccolo borgo picentino, verrà scoperto un murales in onore della giovane studentessa.

L’opera, realizzata da Jacopo Naddeo e Giuseppe De Martino, rappresenta la prima attività della neonata associazione dedicata alla ragazza e volta a favorire l’aggregazione nel ricordo di Melissa.

La mission sarà illustrata da papà Vinicio La Rocca e dal presidente della nuova realtà associativa, Ciriaco Russomando.

Alla breve cerimonia prenderanno parte il sindaco di San Mango Piemonte, Francesco Di Giacomo, e il parroco, don Antonio Romano.

Sarà garantito il massimo rispetto delle linee guida e delle normative di distanziamento sociale e prevenzione anti Covid 19.

È già in programma, per il prossimo 30 luglio, un incontro informativo con la cittadinanza relativo alle modalità di adesione e al calendario del primo anno sociale.

San Mango Piemonte, 8 luglio 2020