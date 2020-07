“Fratacchione” Fazio in vacanza in Costiera Amalfitana: visita anche ad Amalfi

Stampa

Fabio Fazio, ribattezzato “Fratacchione” dal governatore della Campania Vincenzo De Luca, nel corso di una sua ospitata alla trasmissione Rai “Che Tempo che fa”, continua le sue vacanze in Costiera Amalfitana. Il noto conduttore è stato avvistato – come riporta il sito web ilvescovado.it – anche nel centro storico di Amalfi. Immancabile la tappa nel tempio della pasticceria amalfitana: da Pansa Fazio ha gustato le dolcezze tipiche della casa. Delizia al limone, pasticciotto con crema e amarene e le celebri scorzette al limone della tenuta Villa Paradiso. Ad accoglierlo da vero e proprio anfitrione, Nicola Pansa, col quale Fazio si è intrattenuto in un cordiale scambio di battute.