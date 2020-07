Covid Italia, l’indice Rt delle regioni: male Emilia, Veneto, Toscana e Lazio

Stampa

« Il quadro generale della trasmissione e dell’impatto dell’infezione da SARS-CoV-2 in Italia rimane a bassa criticità con una incidenza cumulativa negli ultimi 14 gg (periodo 22/6-5/7) di 4.3 per 100 000 abitanti (in lieve diminuzione). A livello nazionale, si osserva una lieve diminuzione nel numero di nuovi casi diagnosticati e notificati al sistema integrato di sorveglianza coordinato dall’Istituto Superiore di Sanità rispetto alla settimana di monitoraggio precedente, con Rt nazionale < 1, sebbene lo superi nel suo intervallo di confidenza maggiore». «Sebbene le misure di lockdown in Italia abbiano permesso un controllo efficace dell’infezione da SARS-CoV-2, persiste una trasmissione diffusa del virus che, quando si verificano condizioni favorevoli, provoca focolai anche di dimensioni rilevanti». Sono queste le principali evidenze del monitoraggio dell’Istituto superiore di Sanità e del ministero della Salute (qui i dati del monitoraggio precedente).«Sebbene per ora l’Rt a livello nazionale rimanga di poco al di sotto dell’unità in diverse regioni ha superato quota 1. Ciò è dovuto – spiega Gianni Rezza, direttore generale Prevenzione del ministero della Salute – in diversi casi al verificarsi di focolai di rilevanza più o meno grande che in parte sono dovuti all’importazione di infezioni dall’estero. Questo induce naturalmente a rafforzare le misure di distanziamento sociale che è opportuno tenere, pur sapendo – conclude – che il sistema sanitario nazionale è in grado di identificare rapidamente questi focolai e contenerli».

L’indice Rt — che misura il tasso di contagiosità dopo l’applicazione delle misure decise per contenere la malattia — ha superato il livello di guardia (che è 1) nel Lazio, in Emilia Romagna, in Piemonte, in Toscana e in Veneto.

Di seguito, i dati fondamentali delle diverse

Regioni e Province autonome:

Abruzzo: Rt 0.72

Basilicata: Rt 0

Calabria: Rt 0.38

Campania: Rt 0.88

Emilia Romagna: Rt 1.2

Friuli-Venezia Giulia: Rt 0.64

Lazio: Rt 1.07

Liguria: Rt 0.82

Lombardia: Rt 0.92

Marche: Rt 0.87

Molise: Rt 0.21

Piemonte: Rt 1.06

Bolzano: Rt 0.33

Trento: Rt 0.51

Puglia: Rt 0.54

Umbria: Rt 0.56

Sardegna: Rt 0.19

Sicilia: Rt 0.24

Toscana: Rt 1.12

Valle d’Aosta: Rt 0.06

Veneto: Rt 1.2