Crollo demografico nelle Regioni del Sud: nel 2019 persi quasi 200mila abitanti

Stampa

I numeri sono incontestabili e fotografano una crisi demografica senza precedenti, sopratutto nelle Regioni del Sud. Secondo il bilancio dell’Istat – come scrive il quotidiano “Il Mattino” – l’Italia ha perso 189mila abitanti e li ha perduti quasi tutti al Sud. Nel Mezzogiorno ci sono tre regioni – Molise, Basilicata e appunto la Calabria – che nel 2019 hanno ridotto la popolazione di una persona ogni 100. Per fare un confronto, il Veneto ha visto ridursi i residenti soltanto di una persona ogni mille mentre in Lombardia c’è stato un incremento di quasi due persone ogni mille. Il saldo della Campania invece è negativo con un calo di 5 persone ogni mille. Pesano due fattori noti da tempo e ampiamente prevedibili: il calo delle nascite e i flussi migratori, sia quelli da Sud verso il Nord e sia quelli dall’Italia verso l’estero.