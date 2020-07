Ascierto a Le Cronache: «Ora il virus colpisce e contagia soprattutto i più giovani»

Stampa

«Il coronavirus è ancora in circolazione e bisogna essere prudenti». A lanciare l’appello è il professor Paolo Ascierto, Direttore dell’Unità di Melanoma, Immunoterapia Oncologica e Terapie Innovative dell’Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori – fondazione Giovanni Pascale di Napoli e presidente della Fondazione Melanoma, che sostiene progetti di ricerca e campagne di sensibilizzazione e informazione per i cittadini.

Ascierto in una intervista ad Erika Noscherse su Le Cronache parla dell’aumento dei casi in Campania: «Il coronavirus – dice Asciero – è ancora in circolazione e bisogna essere prudenti. Le misure di distanziamento sociali sono risultate l’arma più utile a fronteggiare la pandemia fino ad ora e si stima, secondo uno studio di Nature, che a livello europeo circa 3 milioni di vite siano state salvate grazie a queste stra tegie. Con la ripresa delle attività e l’arrivo dell’estate, c’è stato un fisiologico calo dell’attenzione e questo ha portato all’incremento dei casi».

Ed ancora: «I dati che abbiamo ci mostrano un’età media più bassa dei pazienti rispetto alla prima fase. E’ fisiologico un calo dell’attenzione dopo un periodo di stress come quello passato, ma non possiamo permetterci che la pandemia riprenda la forza di propagazione che ha avuto in passato».