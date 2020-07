Rassegna stampa: i giornali salernitani in edicola domenica 19 luglio

Stampa

Ecco i titoli delle prime pagine sui giornali Mattino e Le Cronache. Rassegna stampa a cura di Salernonotizie

Sul quotidiano IL MATTINO in prima pagina troviamo:

«Spiagge sicure con i vigilantes». Debutto per i sorveglianti assoldati dal Comune: «Pochi indisciplinati, ci hanno anche ringraziato». La ripresa. Divisi in quattro coppie, controllano il rispetto delle misure anti-Covid: «Nessuna protesta dei bagnanti»

Ed ancora: Le verifiche. Camerota è full ma spuntano i villeggianti «fantasma»

Di spalla: La politica/1. Ciarambino «Salerno feudo di De Luca? Adesso basta»

La politica/2. Multa e ricorso al Comune. Spinelli gioca la «carta Alfieri»

La foto notizia: Granata, bagarre playoff con il sogno quinto posto. Serie B Ma la Salernitana perde Lombardi

Di lato: Il turismo. Vacanze brevi Cilento al top soffrono Salerno e la Costiera

L’ambiente. Parco eolico il Tar dice no «Valva è riserva naturalistica»

Taglio basso: La scoperta. Piantagione di marijuana sulla collina di Fratte

La bonifica. Parapoti, addio discarica «Risarciamo i cittadini»

Pubblico / Indiscreto. Se il pettegolezzo diventa merce giornalistica (di Diego de Silva)

I box in alto: Salerno Letteratura/1. Villalta: la parola poetica

è la voce della vita

Salerno Letteratura/2. Bottone: il mio romanzo un omaggio a Durante

Sul giornale Le Cronache in prima pagina:

Ascierto avverte: “Il Covid colpisce i più giovani”. Il professore lancia un appello: “Non abbassare la guardia”. Coronavirus: 15 casi in Campania, anche a Salerno e provincia

A centro pagina: Giardini della Minerva: rischio chiusura. Luciano Mauro: “Non ci sono i soldi per gli stipendi”. Artisti in campo per raccogliere fondi.

Di lato: Verso le Regionali. Enzo Petrosino in campo col Pd “Ambiente e giovani, due temi caldi”

Martusciello fa scappare la Leonardo Forza Italia nel caos

Taglio basso: Pagani. Fdi: è bagarre. Lascia la Stoia e attacca il partito

Pagani. Campitiello all’attacco della Ferraioli Fi verso la crisi

Salernitana. Granata lanciati alla conquista del quarto posto

I box in alto: Verso le Regionali. Salerno. La Ciarambino presenta la squadra “Basta con De Luca più danni del Covid”

