Aumentano i contagi, diminuiscono i morti: è di nuovo allarme in Emilia e Veneto

I numeri degli ultimi giorni confermano un trend: in calo i morti (ieri solo 3 decessi) ma aumentano i contagi. Sembra che sia in atto – come scrive il quotidiano “Il Mattino” – una ripartenza dell’epidemia da Covid-19. Allarmano, soprattutto, i mini focolai che si sono registrati in Emilia e nel Veneto. Timori soprattutto per gli arrivi dall’estero. Il governatore della Toscana, Enrico Rossi, ha visto moltiplicarsi il numero di infetti provenienti dall’Albania e va all’attacco del governo: «I ministri dell’Interno e della Salute devono intervenire, forniteci i dati dei passeggeri dei voli dall’Albania, altrimenti li bloccheremo».