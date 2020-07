Spesa sanitaria procapite, in Campania 1000 euro in meno rispetto alla Lombardia

Stampa

La differenza è enorme, tra la Campania (penultima) e la Lombardia (prima), per quanto attiene la speciale graduatoria della spessa sanitaria procapite in Campania. Secondo numeri ufficiali dei Conti pubblici territoriali e del Conto annuale,i a partire dal 209 e fino al 2018 – come scrive il quotidiano “Il Mattino” – c’è stato un taglio che ha coinvolto tutte le categorie di personale sanitario ma in maniera poco equanime. La Lombardia, nei dieci anni, ade esempio, è passata da 2.340 a 2.530 mentre la Campania da 1.768 a 1.584. Un differenziale che si autoalimenta perché più diverge la qualità del servizio sanitario locale dagli standard ottimali, più cresce il flusso di chi va a curarsi altrove, arricchendo le sanità dove già circolano più risorse.