Salernitana, con il Pordenone per restare in scia playoff. Chance Giannetti

Stampa

Ora non si può più fallire La Salernitana sfida il Pordenone a Trieste e deve portare a casa punti – almeno uno – per restare agganciata al treno playoff. Reduce dalla sconfitta casalinga contro l’Empoli, i granata potrebbero ribaltare tutto, se conquistassero la vittoria fuori casa che manca dal 19 gennaio, a Pescara. L’allenatore Gian Piero Ventura deve rinunciare agli squalificati Lopez e Kiyine. Assenti Mantovani, Cerci e Billong, quest’ultimo messo in castigo dal club per motivi disciplinari. Sarà una trasferta “mordi e fuggi”, perché il 31 luglio, venerdì sera, è in programma a Salerno l’ultima partita della stagione regolare e la Salernitana, dunque, ha fretta di ritornare a casa, subito dopo il match. Per accelerare i tempi di trasferimento, la società ha deciso di viaggiare su volo charter. Fischio d’inizio alle ore 21.

Granata in Friuli con il 3-5-2, coppia d’attacco formata da Giannetti e Gondo. Aya, Heurtaux e Jaroszynski davanti a Vannucchi che sostituisce Micai al centro di critiche dopo gli svarioni contro il Crotone. Dziczek torna in regia con Capezzi e Di Tacchio ai lati. Completano l’undici Cicerelli e Curcio. Il Pordenone va con il 4-3-1-2, in attacco c’è l’ex Riccardo Bocalon affiancato da Ciurria, Gavazzi agirà dietro le punte. Misuraca, Burrai, Pobega in mediana mentre Almici, Barison, Bassoli e Gasbarro comporranno il quartetto difensivo dinanzi Di Gregorio. Arbitra Pezzuto di Lecce

LE FORMAZIONI DI PORDENONE-SALERNITANA

PORDENONE (4-3-1-2): Di Gregorio; Almici, Barison, Bassoli, Gasbarro; Misuraca, Burrai, Pobega; Gavazzi; Ciurria, Bocalon. A disp. Bindi, Stefani, Strizzolo, Chiaretti, Semenzato, Pasa, Mazzocco, Tremolada, Zanon, Candellone, Zammarini, Camporese. All. Tesser

SALERNITANA (3-5-2): Vannucchi; Aya, Heurtaux, Jaroszynski; Cicerelli, Capezzi, Dziczek, Di Tacchio, Curcio; Giannetti, Gondo. A disp. Micai, Migliorini, Jallow, Djuric, Karo, Galeotafiore, Iannone, Akpa Akpro, Maistro. All. Ventura

Arbitro: Ivano Pezzuto di Lecce (Rossi/Sechi). IV uomo: Luca Zufferli di Udine

Tweets by OfficialUSS1919