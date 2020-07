Salernitana, ordine e… rigore: con il Pordenone 1-1 al riposo

Stampa

Termina 1-1 il primo tempo a Trieste il penultimo match di campionato di serie B tra Pordenone e Salernitana. Partono male i campani con Aya che atterra Pobega in area, rigore trasformato da Burrai. Reagiscono i granata che trovano un rigore dubbio pochi minuti dopo con Di Tacchio che lo trasforma anche. Neroverdi pericolosi con Ciurria e Burrai, mentre un redivivo Giannetti sfiora il vantaggio. Opportunità nel finale per Gondo. Ammonito Giannetti

Stasera dunque non si può più fallire La Salernitana sfida il Pordenone a Trieste e deve portare a casa punti – almeno uno – per restare agganciata al treno playoff. Reduce dalla sconfitta casalinga contro l’Empoli, i granata potrebbero ribaltare tutto, se conquistassero la vittoria fuori casa che manca dal 19 gennaio, a Pescara. L’allenatore Gian Piero Ventura deve rinunciare agli squalificati Lopez e Kiyine. Assenti Mantovani, Cerci e Billong, quest’ultimo messo in castigo dal club per motivi disciplinari. Sarà una trasferta “mordi e fuggi”, perché il 31 luglio, venerdì sera, è in programma a Salerno l’ultima partita della stagione regolare e la Salernitana, dunque, ha fretta di ritornare a casa, subito dopo il match. Per accelerare i tempi di trasferimento, la società ha deciso di viaggiare su volo charter. Fischio d’inizio alle ore 21.

Granata in Friuli con il 3-5-2, coppia d’attacco formata da Giannetti e Gondo. Aya, Heurtaux e Jaroszynski davanti a Vannucchi che sostituisce Micai al centro di critiche dopo gli svarioni contro il Crotone. Dziczek torna in regia con Capezzi e Di Tacchio ai lati. Completano l’undici Cicerelli e Curcio. Il Pordenone va con il 4-3-1-2, in attacco c’è l’ex Riccardo Bocalon affiancato da Ciurria, Gavazzi agirà dietro le punte. Misuraca, Burrai, Pobega in mediana mentre Almici, Barison, Bassoli e Gasbarro comporranno il quartetto difensivo dinanzi Di Gregorio. Arbitra Pezzuto di Lecce.

LA PARTITA

Serata calda al Nereo Rocco di Trieste sede calcistica attuale del Pordenone. Pericolosi i padroni di casa al 5’ con un indecisione di Dziczek che libera Pobega che mette in mezzo una gran palla che Ciurria non aggancia. Dopo un minuto ancora azione friulana, Vannucchi blocca. Dopo il quarto d’ora Aya stende Pobega e l’arbitro decreta il rigore. Sul dischetto Burrai che spiazza Vannucchi per l’1-0. Salernitana che trova il rigore al 24’ con un contatto Di Tacchio e Almici. Proprio Di Tacchio su rigore spiazza Di Gregorio e ristabilisce il pari. I friulani cercano il nuovo vantaggio, in mischia Burrai viene anticipato. Al 35’ Giannetti di testa sfiora il raddoppio Di Gregorio salva. Al 40’ Gondo ha una chance in contropiede, non va. Nel finale giallo per Giannetti.

PORDENONE-SALERNITANA 1-1

PORDENONE (4-3-1-2): Di Gregorio; Almici, Barison, Bassoli, Gasbarro; Misuraca, Burrai, Pobega; Gavazzi; Ciurria, Bocalon. A disposizione: Bindi, Stefani, Strizzolo, Chiaretti, Semenzato, Pasa, Mazzocco, Tremolada, Zanon, Candellone, Zammarini, Camporese. Allenatore: Tesser

SALERNITANA (3-5-2): Vannucchi; Aya, Heurtaux, Jaroszynski; Cicerelli, Dziczek, Di Tacchio, Capezzi, Curcio; Giannetti, Gondo. A disposizione: Micai, Karo, Migliorini, Galeotafiore, Akpa Akpro, Maistro, Jallow, Djuric, Iannone. Allenatore: Ventura

ARBITRO: Pezzuto di Lecce (assistenti: Rossi e Sechi – IV uomo: Zufferli)

RETI: 18′ pt rig. Burrai (P), 26′ pt rig. Di Tacchio (S)

NOTE: Angoli: 1-4

