Alviti e Pisani (Lega Sud): Come si fa a non bloccare elezioni Regionali a settembre in tale caos e paura

Fermare virus di egoismi personali e gli interessi politici, a settembre sara’ un caos incredibile, così si mortifica e falsa la democrazia perché non ci possono essere elezioni trasparenti e corrette senza una idonea e possibile campagna elettorale ! Come si fa a non dichiarare le elezioni Regionali di settembre impossibili in tale caos e paura ??? Con gli attuali problemi del coronavirus, si devono rinviare le elezioni e tutelare anche la democrazia

Come prima, anche ora non ci sono le condizioni ma solo gravi pericoli per la salute e la democrazia . Bisogna Rinviare le elezioni regionali . “Con l’emergenza coronavirus in corso che tra ccaos , crisi sociale e divieti ha rovinato l’economia, generato una psicosi diffusa e problemi di ogni genere non e’ pensabile immaginare di poter tenere le elezioni regionali tra meno di due mesi”. “Anche i dati e le percentuali di casi di corona virus in aumento dimostrano che volere tali elezioni rappresenta un vero e proprio schiaffo alla democrazia. Tutto quello che si denuncia dovrebbe far riflettere: c’e’ come minimo un problema di partecipazione democratica che riguarda chi vota e chi dovrebbe o vorrebbe candidarsi ed organizzarsi in un contesto di assoluta incertezza”.

“Non e’ possibile votare nel caos e, come dimostrano i casi di oggi, con l’incognita dell’eventuale inagibilita’ delle scuole dove poi si esporrebbero a pericolo gli studenti, oltre all’assurdita’ in se’, si otterrebbe un risultato falsato ed ingiusto. Tanto piu’ che a sentire gli esperti, il prossimo mese potrebbe purtroppo vedere un ritorno dell’epidemia a seguito degli assembramenti estivi e altre regioni finite nelle stesse condizioni della Lombardia. Quindi meglio impegnarci tutti per la difesa della salute pubblica e un sano ritorno alla normalita’”. “E’ necessaria dunque una riflessione comune e condivisa, e’ necessario pensare gia’ da oggi ad un doveroso rinvio delle competizioni regionali e amministrativi al dopo-emergenza”, conclude Pisani.

Dello stesso avviso la settimana scorsa il candidato Presidente alla Regione Campania Giuseppe Alviti per la Lega sud

Credo che rimandare le elezioni regionali in Campania visto gli ultimi dati Covid-19 in netto aumento e l’ impossibilità dimostrata di evitare troppi assembramenti sia l’ unica soluzione ragionevole per il bene della collettività , visto che la suddivisione di votare in due giorni non potrà evitare distanziamento sociale e soprattutto potrebbe essere un focolaio molto appetibile per il virus.

Lo dico e affermo a malincuore purtroppo la persona lungimirante e soprattutto perbene deve porre in precedenza il bene della salute e chi non.lo fa è chiaramente in malafede.

Ecco quanto dichiarato stamattina all’ Ospedale Cutugno di Napoli dal candidato Presidente alla Regione Campania Giuseppe Alviti per la lega Sud