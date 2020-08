Appalto tamponi Covid in Campania, indagati i vertici dell’Istituto zooprofilattico

Stampa

La magistratura sta indagando ora anche sull’appalto per i tamponi Covid in Campania. Nel mirino dei giudici sono finiti – come scrive il quotidiano “Il Mattino” – i vertici dell’Istituto zooprofilattrico. Ieri mattina c’è stato un blitz alla struttura di Portici e all’azienda Ames. I pubblici ministeri titolari dell’inchiesta ipotizzano i reati di turbativa d’asta, gare viziate da criticità. Sotto inchiesta finiscono il direttore dell’Istituto zooprofilattico Antonio Limone ma anche il consulente Pellegrino Cerino e il manager Antonio Fico, patron della Amed di Casalnuovo.