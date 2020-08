Scienziati contrari al lockdown in tutta l’Italia: “Andava chiuso solo il Nord”

Stampa

Andava chiuso solo il Nord, o meglio il lockdown doveva interessare solo le Regioni più colpite dal Covid-19. Sarebbe stato questo il primo suggerimento che emerge dai documenti del Comitato tecnico scientifico, diffusi ieri dalla Fondazione Einaudi. In pratica sarebbero stati consigliati – come scrive il quotidiano “Il Mattino” – provvedimenti differenziati, già nel verbale numero 12 de 28 febbraio. Il Cts, per contrastare l’avanza della pandemia, proponeva una serie di misure più leggere per tutto il Paese; altre più significative per regioni come Friuli-Venezia Giulia, Liguria e Piemonte. Infine, misure severissime, che vanno ad aggiungersi a quelle già adottate, per regioni con «una situazione epidemiologica complessa»: Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto.