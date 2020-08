Coronavirus in Italia: Campania dietro a Sicilia, Veneto e Trentino come indice Rt

Stampa

La situazione dell’epidemia di Covid-19, in Italia, sebbene «non critica» resta «fluida» e «mostra segnali di allerta»: c’è un «leggero aumento dei casi» , che ha portato l’indice Rt a superare il valore di 1 – quello considerato «di guardia» — a livello nazionale. A scriverlo, nel monitoraggio settimanale, relativo al periodo tra il 27 luglio e il 2 agosto, sono il ministero della Salute e l’Istituto superiore di Sanità.

Secondo quanto riportato dall’Istituto superiore di Sanità e dal ministero della Salute, «a livello nazionale si osserva complessivamente un aumento nel numero di nuovi casi diagnosticati e notificati rispetto alla settimana di monitoraggio precedente», e «l’aumento è soprattutto in persone asintomatiche»: un dato preoccupante — come spiegava al Corriere il professor Locatelli — , perché rende più difficile individuare chi trasmette il contagio.

L’indice di trasmissione nazionale — l’Rt — calcolato sui casi sintomatici, è pari a 1.01: «al netto dei casi identificati attraverso attività di screening e dei casi importati, il numero di casi sintomatici diagnosticati nel nostro paese è stato sostanzialmente stazionario nelle scorse settimane», scrivono ancora Iss e ministero. L’indice Rt è superiore a 1 anche in 11 contesti regionali.

L’età mediana dei casi diagnosticati nell’ultima settimana è ormai intorno ai 40 anni: e questo «è in parte dovuto alle caratteristiche dei focolai che vedono un sempre minor coinvolgimento di persone anziane, in parte ad un aumento tra i casi importati e in parte all’identificazione di casi asintomatici tramite screening e ricerca dei contatti in fasce di età più basse».

Sempre il ministero e l’Iss scrivono che, «oltre ai focolai attribuibili alla reimportazione dell’infezione», ci sono «piccole catene di trasmissione di cui rimane non nota l’origine»: segno che «l’epidemia in Italia non è conclusa». Occorre dunque «prudenza», e si consiglia di «continuare a rispettare in modo rigoroso tutte le misure necessarie a ridurre il rischio di trasmissione quali l’igiene individuale, l’uso delle mascherine e il distanziamento fisico»: in caso contrario, «nelle prossime settimane, potremmo assistere ad un aumento rilevante nel numero di casi a livello nazionale».

Qui trovate i casi odierni di contagio; qui sotto gli Rt regionali indicati nel monitoraggio settimanale:

Emilia-Romagna: 1.01

Friuli-Venezia Giulia: 0.26

Calabria: 0

Campania: 1.25

Abruzzo: 0.82

Basilicata: 0

Lazio: 1.08

Liguria 1.16

Marche: 1.13

Molise: 0

Bolzano: 1.43

Trento: 1.28

Piemonte: 0.87

Puglia: 1.1

Sardegna: 0.12

Valle d’Aosta: 0.11

Umbria: 0.58

Sicilia: 1.62

Toscana: 1.2

Veneto: 1.28

Lombardia: 1.04