La Spagna chiude tutto e l’Italia resta a guardare mentre aumentano i positivi

L’Italia invece preferisce il compromesso, proprio nel giorno in cui vede crescere ancora il numero dei nuovi casi positivi. Ieri sono stati 574, ci avviciniamo a quota 600. Non c’erano mai stati così tanti nuovi infetti in 24 ore dal 24 giugno. Il dato più alto è stato registrato nel Veneto (127), ma anche la Lombardia sfiora quota cento. E Regioni fino ad oggi sotto controllo, danno segnali di recrudescenza: 45 casi nel Lazio, 44 in Campania, 32 nelle Marche, 16 in Sicilia e 19 in Calabria.

Da noi Anonimo Aldo P.

Moderazione dei commenti attiva. Il tuo commento non apparirà immediatamente.I commenti di questo blog non sono moderati nella fase di inserimento, ma Salernonotizie si riserva la facoltà di cancellare immediatamente contenuti illegali, offensivi, pornografici, osceni, diffamatori o discriminanti. Per la rimozione immediata di commenti non adeguati contattare la redazione 360935513 – salernonotizie@gmail.com Salernonotizie.it non e’ in alcun modo responsabile del contenuto dei commenti inseriti dagli utenti del blog: questi ultimi, pertanto, se ne assumono la totale responsabilità. Salernonotizie.it si riserva la possibilità di rilevare e conservare i dati identificativi, la data, l’ora e indirizzo IP del computer da cui vengono inseriti i commenti al fine di consegnarli, dietro richiesta, alle autorità competenti. Salernonotizie.it non è responsabile del contenuto dei commenti agli articoli inseriti dagli utenti. Gli utenti inviando il loro commento accettano in pieno tutte le note di questo documento e dichiarano altresì di aver preso visione e accettato le Policy sulla Privacy.