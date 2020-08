Pochi contagi covid, ma Basilicata e Calabria stop discoteche all’aperto. E le altre?

Stampa

Nella regione Basilicata nelle ultime settimane si è registrato un nuovo aumento del contagio da coronavirus, e così il presidente della regione, il governatore Vito Bardi, ha deciso con una propria ordinanza di chiudere le discoteche, anche quelle all’aperto.

La decisione è arrivata per prevenire assembramenti e caos previsti per la movida della giornata di Ferragosto. Il provvedimento amministrativo si colloca sulla direttrice del rigore messa in atto dalla presidente della Regione Calabria, Jole Santelli, che qualche giorno fa, in seguito ai casi di positività di Soverato, aveva deciso di fermare tutte le attività di intrattenimento della sua regione.

Per prevenire la diffusione del contagio, le forze dell’ordine effettueranno costanti e capillari controlli nelle discoteche, nelle sale da ballo, nei locali di intrattenimento, sui lidi, gli stabilimenti balneari, sulle spiagge libere e attrezzate, nelle strutture ricreative e in tutti i luoghi aperti al pubblico, come ville e giardini.

Reintrodotta anche la quarantena per chi rientra da viaggi all’estero: sarà obbligatoria la permanenza domiciliare per quattordici giorni nella propria abitazione di residenza.

Invece le altre regioni dove il contagio è molto più alto come Lombardia, Veneto Emilia Lazio e Campania le misure in materia di movida rimangono molto blande. Si balla all’aperto, sui lidi o in agriturismi tra aperitivi e canti a squarciagola. Qualche locale sanzionato ma nulla più. E intanto la curva dell’epidemia risale ma tanto oggi è…. Ferragosto