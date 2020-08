Covid: tra ieri ed oggi altri 10 positivi nel salernitano, 6 sono di Nocera Inferiore

Stampa

La provincia di Salerno tra la serata di martedì 18 agosto e la mattinata di mercoledì 19 registra. Quattro ieri sera e 6 questa mattina. I primi si tratta di 3 persone di Mercato San Severino, due familiari (madre e figlio) ed un contatto stretto del paziente della città della valle dell’Irno che era stato ricoverato al “Ruggi” di Salerno per altre patologie e risultato positivo lunedì scorso. L’altro caso positivo è di Battipaglia, di una persona recentemente rientrata dalla Spagna.

Invece i 6 i positivi di questa mattina sono tutti di Nocera Inferiore. Sono 4 componenti di una famiglia (moglie, figlio, suocero e suocera) – contatti familiari di un caso emerso nella città dell’Agro nei giorni scorsi – e due persone recentemente rientrate dalla Grecia.

SINDACO DI NOCERA: “BISOGNA IMPARARE A CONVIVERCI”

“Secondo quanto comunicatoci dall’ASL i positivi sono in buone condizioni, non ospedalizzati e controllati. Abbiamo attivato il servizio di Assistenza comunale per ogni necessità. Non dobbiamo allarmarci. Dobbiamo imparare a conviverci, approcciamoci con prudenza per una differente normalità che non imprigioni la nostra vita, ma non ci faccia ammalare”. E’ quanto dichiarato in una nota dal Sindaco di Nocera Inferiore Manlio Torquato.

“Si ribadisce la necessità, in questa fase in cui i contagi sono nuovamente in aumento, di attenersi rigidamente alle disposizioni di prevenzione sanitaria varate dal Governo centrale e alle Ordinanze emesse dalla Regione Campania. Ai cittadini si raccomanda di evitare assembramenti, mantenere il distanziamento sociale, utilizzare la mascherina e lavarsi spesso le mani. Sta a noi tutti, ancora una volta”.