Pioppi, il Festival della Dieta Mediterranea al giro di boa

Stampa

Grande successo per la prima parte dell’edizione numero 5 del Festival della Dieta Mediterranea di Pioppi, inaugurato l’8 agosto scorso. Gli eventi proseguiranno fino al 1° settembre nel Giardino di Palazzo Vinciprova.

L’iniziativa è promossa dal Museo Vivente della Dieta Mediterranea, da Legambiente e dal Comune di Pollica, con il patrocinio della Regione Campania e del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, con i media partner Luciano Pignataro Wine&Food Blog e La Nuova Ecologia, lo sponsor Grimaldi Energia e in collaborazione con la Scuola Europea Sommelier e la Pro Loco Pioppi.

Tra gli eventi più seguiti, citiamo i concerti all’alba sulla spiaggia di Pioppi e la rassegna-degustazione di vini biologici e biodinamici campani Terroir – Il mare color del vino con il Premio Vigna Bio, che seleziona i migliori vini regionali che rispettano l’ambiente.

Il prossimo appuntamento in calendario è per il 20 agosto con lo spettacolo letterario dell’antropologo Paolo Apolito e i Tre compari musicanti. A seguire, il 22 agosto, lo spettacolo di teatro per famiglie “Passeggiando con Alice”, a cura della compagnia La Mansarda Teatro dell’Orco.

Il 27 agosto sarà la volta de “I Valori che contano (Avrei preferito non scoprirli)” di e con lo scrittore Diego De Silva e con il Trio Malinconico.

Doppio appuntamento, quindi, per il 28 agosto. La serata si aprirà con l’incontro “Pizza e Dieta mediterranea – Tra gusto e salute”, con la partecipazione di Franco Pepe (Pepe in grani), pizzaiolo n°1 al mondo e ambasciatore della Dieta mediterranea e con Annamaria Colao, endocrinologa della Federico II di Napoli. A moderare, la giornalista e nutrizionista Francesca Marino. Nella seconda parte della serata, spazio quindi per la musica con “Vurria – Il Canto della Terra di Napoli”, con Peppe Visconti (voce napoletana) e Pierdomenico Di Benedetto (pianoforte).

Chiuderà l’edizione 2020 del Festival della Dieta Mediterranea il paesologo e scrittore Franco Arminio, con la presentazione del suo libro “La cura dello sguardo” che, appena uscito, sta già scalando le classifiche dei libri più venduti in Italia.

Tutti gli spettacoli, nel rispetto delle norme anti Covid-19, saranno svolti all’aperto, con l’opportuno distanziamento e l’obbligo di mascherina e previa prenotazione.

Per maggiori informazioni:

Valerio Calabrese, Direttore del Festival

Tel. 338/1556904

Il programma completo del Festival è consultabile sul sito www.ecomuseodietamediterranea.it e sulla pagina Facebook Festival Dieta Mediterranea Pioppi.

Scarica qui le immagini del Festival >>> https://we.tl/t-qwj7JpLwuT