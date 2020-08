Sardegna, è scontro sui tamponi per chi parte dall’isola. Navi speciali per i positivi

Stampa

E’ scontro tra la Regione Sardegna e il governo sui tamponi per chi parte dall’isola. «Accordo sui tamponi a chi parte dalla Sardegna? No, ancora non c’è. C’è una trattativa che prosegue», assicura – come scrive il quotidiano “Il Mattino” – l’assessore alla Sanità della Regione Sardegna, Mario Nieddu. Chi si aspettava un avvio rapido delle verifiche agli imbarchi resterà deluso. Il governo si deve anche impegnare a trovare un modo di riportare a casa i positivi che saranno trovati agli imbarchi in Sardegna.