Omicidio Vassallo, De Luca: “E’ uno scandalo nazionale, 10 anni senza alcuna verità”

Vincenzo De Luca ha espresso un commento sull’Omicidio di Angelo Vassallo Anche il Governatore della Campaniaha espresso un commento sull’Omicidio di Angelo Vassallo

: “E’ uno scandalo nazionale che a dieci anni di distanza non ci sia ancora un elemento di verità. Capisco la complessità delle indagini ma 10 anni sono un’epoca e non è possibile non dare una certezza alle famiglie, ai concittadini ed a tutti gli italiani.

Ci auguriamo che si costituisca una commissione d’inchiesta parlamentare per fare luce su questa vicenda”.