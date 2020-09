Stampa

C’è tempo fino alla mezzanotte di domani, mercoledì 9 settembre 20220, per aderire alla manifestazione d’interesse della Regione Campania per l’acquisto di termoscanner, sistemi per la misurazione della temperatura corporea negli istituti scolastici di ogni ordine e grado, nel contesto delle misure di contenimento del contagio da Covid19.

In vista dell’inizio del nuovo anno scolastico – come riporta il sito web radioalfa.it – gli istituti sono invitati a manifestare il proprio interesse all’iniziativa compilando l’apposita scheda sul sito scuolesicure.regione.campania.it.

Per aderire all’iniziativa ciascuna scuola, identificata con il proprio codice meccanografico, dovrà provvedere alla compilazione di un’apposita scheda.