Rassegna stampa: i giornali salernitani in edicola venerdì 11 settembre

Stampa

Ecco i titoli delle prime pagine sui giornali Mattino e Le Cronache. Rassegna stampa a cura di Salernonotizie

Sul quotidiano IL MATTINO in prima pagina troviamo:

«De Luca ha salvato la Campania». Zingaretti incorona il presidente uscente: un gigante. E lui ai suoi: ora dieci giorni a testa bassa. La politica. Elezioni alla Regione, il segretario Pd a Salerno per l’ex sindaco: dimenticato lo scontro sulla segreteria

Ed ancora: Il centrodestra cala il tris arrivano Salvini Meloni e Tajani

Di spalla: La scuola. Prof «fragili» è assalto agli sportelli dei sindacati

A centro pagina: Allarme medici di famiglia «Autunno, non siamo pronti». Virus, timori per una seconda ondata: «Subito un confronto con l’Asl». L’epidemia. Vaccini influenzali e protezioni: «Dobbiamo organizzarci»

Il personaggio. Due tamponi negativi, gioia Loffredo «Guarito, torno alla mia scrivania»

La foto notizia: Viadotto, costoni e strade il Comune chiama il governo. I lavori. Messa in sicurezza, servono quasi 5 milioni

Di lato: Eboli. Campagna elettorale con incubo Covid infetto il fratello di un candidato

Scafati. Ecco la giunta «Salvati 2» la leghista Porpora nuova vice

Taglio basso: La violenza. Bulli nelle piazze di Cava anziana presa a pallonate

L’infanticidio. Neonata uccisa, il Ris nella casa dell’orrore

De Laurentiis, la grande paura congela il mercato. Serie B Lotito annulla gli impegni: rimandati i colpi sull’asse Napoli-Bari

I box in alto: Il libro delle ombre. Nel Cilento eroico sui passi della Sanfelice

Il cartellone. Ritmi di mare e Luci gli ultimi show dell’estate

Sul giornale Le Cronache in prima pagina:

Cirielli: “In casa di De Luca per dimostrare il suo fallimento”. Oggi arriva Giorgia Meloni per svegliare il torpore di Caldoro. Farà tappa a Cava e Pagani dove sono presenti le liste di FdI.

A centro pagina: Zingaretti si consola con De Luca: “E’ stato un gigante”. Il Governatore all’attacco infilza Caldoro e Salvini e scalda il suo popolo. Dopo il suo intervento sala quasi vuota, il segretario dem parla a pochi intimi. In vista del cappotto la Campania isola felice.

Ristoranti durante il Covid. Lo chef stellato Esposito: “Ci sarà una selezione naturale”. “Bisogna ridisegnare tutte le imprese e il concetto di convivialità”

Di lato: Salerno. Scotti rilancia: “Un museo sullo sbarco alla stazione marittima”

Scafati. Di Massa vince la battaglia: è assessore

Di spalla: Il fatto. De Laurentis positivo, Lotito fa il tampone “Sono super controllato”

Cava. Dall’altare al Comune: “Il sindaco deve decidere con le persone competenti”

Taglio basso: Referendum. L’Anpi di Salerno scende in campo per il no. Il 16 settembre tutti in piazza

LE PRIME PAGINE IN FOTO

LE PRIME PAGINE DEI GIORNALI NAZIONALI