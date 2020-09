Influenza, De Luca: campagna di vaccinazione straordinaria in Campania

Stampa

«Dovremo fare nelle prossime settimane una campagna di vaccinazione straordinaria per l’influenza e siamo la prima regione a essersi approvvigionata in anticipo». Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca.

A chi lo critica risponde: «Sarebbe bene – conclude – parlare sulla base dei fatti. I fatti oggettivi ci dicono che cinque anni fa la Regione Campania era commissariata, cinque anni fa eravamo l’ultima regione per i livelli essenziali di assistenza, cinque anni fa quando andavamo a Roma ci ridevano in faccia. In due anni siamo usciti dal commissariamento, tutto il resto sono chiacchiere al vento».