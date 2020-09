L’associazione presidi: “In Campania bisogna tornare a scuola, stop ad altri rinvii”

Stampa

L’appello al governatore De Luca arriva da Francesco De Rosa, presidente dell’Anp Campania, l’associazione che raggruppa i dirigenti scolastici. «Non vorrei essere nei suoi panni, quando si tratta di salute è difficile prendere decisioni, ma più prima che poi la scuola deve riaprire anche in Campania». De Rosa – come scrive il quotidiano “Il Mattino” – fa anche presente che «dieci giorni in più rispetto alle altre regioni è già qualcosa, ma andare oltre – anche se la scelta è nell’aria da diversi giorni – non credo che possa cambiare molto la situazione. non credo si tratti di una questione di banchi ma di curva epidemica».