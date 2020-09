Corte dei conti, Maurizio Stanco nuovo procuratore regionale per la Campania

Stampa

Il presidente di sezione Maurizio Stanco è il nuovo procuratore regionale per la Campania della Corte dei Conti. Avellinese, 60 anni, coniugato con tre figli, Stanco è entrato nella magistratura contabile nel 1991, prestando servizio nelle funzioni giurisdizionali e di controllo nelle sedi di Milano, Bari, Roma, Catanzaro, Potenza, L’Aquila, oltre che, per circa 15 anni, nella stessa procura contabile partenopea.

Ha svolto dal 2015 le funzioni di procuratore regionale per l’Abruzzo, dal febbraio 2019 quelle di presidente della Sezione regionale di controllo per la Puglia. Stanco sostituisce Antonio Ciaramella, nominato presidente aggiunto la Sezione giurisdizionale per il Lazio