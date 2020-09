Discoteche, le proposte Silb: “App per tracciare i clienti per ripartire in sicurezza”

Stampa

Alessandro Esposito, presidente del SILB Confcommercio, ha illustrato le proposte del sindaco di categoria per far ripartire anche le discoteche e i locali da ballo. “Dopo mesi di chiusura – ha dichiarato in un articolo sul quotidiano “Le Cronache” – lanciamo un appello e una proposta articolata al governo e alla Regione Campania. Una app per la tracciabilità, sostegno economico per recuperare tanti mesi di chiusura con danni alle imprese e alle centinaia di persone occupate nel settore, lotta al fenomeno dell’abusivismo nel settore che crea danni agli imprenditori seri e ancor più ai cittadini”. Un documento in dieci punti per garantire la salute e consentire a un settore importante che oggi rappresenta una eccellenza del Mezzogiorno e anche economicamente rappresenta una realtà in grande crescita. –