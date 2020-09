“Salerno come Barcellona”: De Luca punta su risorsa mare e un nuovo molo

Stampa

La risorsa mare è fondamentale per il futuro di Salerno. Il governatore della Campania Vincenzo De Luca, in occasione dell’inizio dei lavori di ripascimento del litorale, nel tratto che va dal Soccorso amico al Polo Nautico, ha un’idea ben precisa: «Salerno come Barcellona e palme alla brasiliana». Anche per quanto concerne il lungomare l’ex sindaco della città – come scrive il quotidiano “Il Mattino” – detta la linea da seguire: un altro molo e un ristorante in cristallo. Poi lo sfogo: «C’è voluto coraggio contro aggressioni politiche e indagini giudiziarie: parlavano di scempio adesso c’è una spiaggia triplicata”.