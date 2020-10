Pellezzano: Comune premiato a Roma come ‘Eccellenza Italiana’

Stampa

Il prestigioso premio riconosciuto al Comune di Pellezzano è stato consegnato oggi pomeriggio direttamente nelle mani del Sindaco dott. Francesco Morra, nel corso di una cerimonia tenutasi presso il prestigioso cinquecentesco Palazzo extraterritoriale “San Carlo ai Catinari”, in Piazza Benedetto Cairoli 117, largo Argentina a Roma.

“Comune aperto ai cittadini e che apre il territorio alle opportunità e ai temi del nostro tempo. Un Sindaco guida della Comunità, presente nei percorsi di gioia e di sofferenza con un generoso slancio personale”. E’ questa la motivazione indicata dagli organizzatori del Premio, che ha permesso all’Ente guidato dal Sindaco Morra di ricevere il “Premio Eccellenza Italiana 2020”.

La cerimonia si è tenuta nella Capitale, a seguito della variazione di programma che a causa del Covid-19 non si è potuta più svolgere, come ormai avviene da 7 anni, a Washington DC, negli Stati Uniti d’America.

Insieme al Sindaco Morra è stato premiato anche Giulio Deangeli, 25enne originario di Este in provincia di Padova, studente dell’Università di Pisa e allievo della Scuola Superiore Sant’Anna, che è riuscito nella straordinaria impresa di ottenere tre lauree in tre mesi con 110 e lode, diventando dottore in Medicina, Biotecnologie e Ingegneria biomedica, con un sogno nel cassetto: sconfiggere per sempre le malattie neurodegenerative. Lui e il Primo Cittadino di Pellezzano sono stati i più giovani premiati nel corso della cerimonia del “Premio Eccellenza Italiana 2020”.

“Lo scorso mese di febbraio – commenta il Sindaco Morra – presso l’Ambasciata Italiana di Montecarlo abbiamo ricevuto la candidatura per ottenere questo prestigioso Premio, ideato dal giornalista economico Massimo Lucidi. A distanza di otto mesi, il nostro Comune è risultato tra i vincitori del Premio Eccellenza Italiana.

Un orgoglio per noi ricevere questo ambito riconoscimento, nell’anno in cui festeggiamo il Bicentenario della nascita del nostro Ente. Il nostro Comune, già dallo scorso anno, con la presenza di una delegazione al Festival di San Remo, sta promuovendo una campagna di marketing del territorio per metter in risalto le nostre eccellenze.

Un lavoro di qualità, realizzato grazie anche al grande impegno messo in campo da questa giovane Amministrazione, composta da professionisti che impiegano gran parte del loro tempo per la crescita del territorio. Inoltre, sono stato onorato di ricevere il premio con il giovane Deangeli, che rappresenta una vera Eccellenza negli studi scientifici, a dimostrazione che il nostro è un Paese ricco di risorse umane e con un patrimonio culturale che fa invidia al mondo intero”.

Il programma dei lavori si è aperto con lo slogan “Mai più chiusi per Covid”. Nel corso della cerimonia si è anche effettuato il collegamento con Washington DC con Amy Riolo che ha condotto la premiazione di vincitori dell’anno 2020. La giornata si è conclusa con l’appuntamento intitolato “Il Dialogo Scienza e Fede per costruire il Futuro” a cura della Carnovale Foundation.