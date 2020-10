Maria Di Vece (Prot. Civile Menaica): “Sospendere la scuola è stato giusto e preventivo”

Stampa

Con l’ordinanza n°79 il governatore della regione Campania Vincenzo De Luca da il via a prtire dal 16 e fino al 30 ottobre alla interruzione della didattica in presenza. Non poche le polemiche che abbiamo potuto leggere in questi giorni sui social. Tante le manifestazioni sul territorio regionale, addirittura a Salerno un bambino seduto davanti al cancello chiuso della scuola, anche questo ha dato spunto e messo a confronto diversi punti di vista.

La popolazione del web si è divisa in due davanti a quella immagine, c’è chi ha visto un piccolo “guerriero” ad andare a prendersi i propri diritti e chi invece ha visto un bambino strumentalizzato per una protesta politica. Tanti i punti toccati anche con ironia e sarcasmo verso il governatore De Luca. A tal proposito la dottoressa Maria Di Vece presidente del gruppo di protezione civile “Menaica” di Centola si è sentita in dovere di lanciare un appello alla sua comunità.

“Credo che sospendere la scuola sia giusto e preventivo , -dice la dottoressa Maria Di Vece- fare polemiche sterili è inutile per chi non comprende le difficoltà del caso, ospedali e scuole sono i primi incubatori e veicoli di contagio sopratutto in Cilento. (Come da esperienze di marzo)

In oltre care mamme ci sono numerose attività da poter svolgere in casa con i nostri figli tutti a polemizzare sull’istruzione.

Il diritto alla salute viene prima di quello per l’istruzione. In oltre tale diritto viene portato a termine attraverso una didattica alternativa che è la didattica a distanza. Un grande plauso

Va agli insegnanti e al tutto il personale scolastico che nonostante le difficoltà adempiono ai loro doveri.

Vi ricordo la generazione di mio padre che per laurearsi camminava a piedi 40 minuti fino in stazione, la mia, che si alzava alle 6.30 per frequentare le scuole superiori e che è dovuta espatriare per acculturarsi. Oggi abbiamo una generazione di #NativiDigitali

Forse abbiamo tutti figli prodigio e futuri geni o scienziati, solo il tempo ci darà ragione.

Io neuroscienziata lo sono, ma nella vita mi hanno aiutato molto di più i valori, la gentilezza, la buona educazione, l’umiltà è le mie origini piuttosto che la scienza o qualche testo di neuropatologia discusso in inglese nel mio percorso di studi internazionale.

Queste sono quelle nozioni che si acquisiscono in famiglia, allora , sfruttiamo questo momento storico cerchiamo dare degli insegnamenti differenti che a scuola non si apprendono.

Insegniamo Ai nostri bambini l’amore verso la terra e gli animali, il rispetto per le Persone, l’umiltà, i valori della famiglia, gli insegnamenti dei nonni.

Se il destino vorrà i nostri bambini perseguiranno i loro sogni e i loro talenti, chi vorrà diventare un professionista o altro lo farà, la cultura non dorme mai!

Nella vita fino alla morte c’è sempre possibilità di migliorarsi.

Trasmettiamo serenità nonostante il momento. Ci sono sempre 3 faccie di una moneta (Croce/testa/ e il contorno della moneta) .. cerchiamo il meglio, sempre , anche in questa catastrofe mondiale!

Soluzioni non polemiche.

#unadivoi #maria”

Maria Letizia Baeumlin