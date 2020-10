La Salernitana si fa raggiungere nel finale dal Vicenza: 1° tempo è 1-1

Stampa

Salernitana che impatta il primo tempo a Vicenza 1-1 grazie ad un rigore trasformato da Djuric e il pareggio veneto nel finale di tempo con Rigoni. Vicenza che fa la partita e campani in contropiede pericolosi con Tutino e il subentrato Cicerelli che prende il posto dell’infortunato Lombardi. Decisivo in un paio di circostanze il portiere granata Belec. Prova di carattere sino ad ora dell’ex Jallow. Ammoniti Padella e Di Tacchio.

Salernitana di scena dunque allo stadio Menti per la quarta di campionato in serie B. Contro il Vicenza Castori ripropone il 4-4-2. La novità è Lombardi in campo dal primo minuto e l’esclusione di Cicerelli con Kupisz (autore di una doppietta) che agirà dalla parte opposta dell’esterno laziale. In difesa Casasola e Lopez i terzini, Aya e Gyomber i centrali. In mezzo al campo Schiavone (Capezzi in panchina) fa coppia con Di Tacchio. In avanti Djuric e Tutino. Dall’altro versante Di Carlo punta in attacco sulla rabbia dell’ex Jallow che affiancherà Marotta. In panchina l’altro ex Nalini.

LA PARTITA

Parte bene la Salernitana vivace con Djuric e Tutino, il portiere veneto non si fa sorprendere. Al 10’ l’ex Jallow pericoloso di testa, sfera alta. Il Vicenza inizia a fare la partita, Belec decisivo su Jallow e Beruatto. Lombardi prova a smorzare l’assedio, palla deviata. Primo giallo del match per Di Tacchio. Primo cambio per la Salernitana: problemi fisici per Lombardi che lascia il campo a Cicerelli. Al 23′ rigore per la Salernitana: Cicerelli appena entrato appoggia per Di Tacchio che viene steso da Rigoni, l’arbitro indica il penalty. Vicenza tenta la reazione con Vandeputte, Belec si distende e salva. Ammonito intanto tra i padroni di casa Padella. Alla mezz’ora ancora Cicerelli incontenibile serve un assist a Tutino, Grandi para. Al 43’ lo sforzo vicentino è premiato da Rigoni di testa che pareggia il match. Tutti a riposo.

LR VICENZA – SALERNITANA | STADIO ROMEO MENTI (ORE 21)

FORMAZIONI UFFICIALI

VICENZA (4-4-2): Grandi; Bruscagin, Padella, Cappelletti, Beruatto; Vanderputte, Pontisso, Rigoni, Dalmonte; Jallow, Marotta. A disposizione: Perina, Barlocco, Bizzotto, Pasini, Cinelli, Da Riva, Zonta, Giacomelli, Gori, Guerra, Longo, Nalini. Allenatore: Di Carlo

SALERNITANA (4-4-2): Belec; Casasola, Aya, Gyomber, Lopez; Kupisz, Schiavone, Di Tacchio, Lombardi (22′ pt Cicerelli); Djuric, Tutino. A disposizione: Adamonis, Mantovani, Karo, Anderson, Barone, Dziczek, Capezzi, Giannetti, Veseli, Antonucci, Baraye. Allenatore: Castori

RETI: 25′ pt rig. Djuric (S), 43′ pt Rigoni (V)

ARBITRO: Illuzzi di Molfetta

NOTE. Ammonito dalla panchina il tecnico Di Carlo (V). Ammoniti: Di Tacchio (S), Padella (V). Angoli: 4-1. Recupero 1′ pt

