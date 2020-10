Meteo, continua l’ottobrata: sole e temperature elevate fino a metà settimana

Stampa

Fino a metà settimana l’alta pressione continuerà ad irrobustirsi su gran parte dell’Europa centro-meridionale e sul Mediterraneo centrale, mantenendo condizioni di tempo stabile anche sull’Italia. Le correnti calde nord africane – come riporta il sito web 3bmeteo.com – affluiranno sull’Italia mantenendo il clima molto mite per il periodo e laddove nebbie e nubi basse non riusciranno ad ostruire l’azione del sole le temperature raggiungeranno valori notevoli durante il giorno, favorendo vere e proprie ottobrate. Saranno le regioni meridionali, le isole maggiori e quelle adriatiche a beneficiare maggiormente del mite sole ottobrino, con temperature massime che da giovedì si potranno raggiungere i 23/25°C su Sardegna, Sicilia, Puglia, Basilicata, Marche e Romagna.