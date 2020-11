Mazzeo eletto Vice Segretario dei Giovani Democratici della Campania

Stampa

“Oggi, in via telematica, si è svolto il Congresso dei Giovani Democratici della Campania: sono stato eletto Vice Segretario Regionale.

Grazie all’On. Piero De Luca, punto di riferimento e sempre accanto a noi giovani.

Rivendico con orgoglio la bellezza della politica perché, quando è fatta bene, cambia la vita delle persone – afferma Marco Mazzeo – In questi anni abbiamo affrontato diverse battaglie con tante iniziative: Comunali, Referendum, Politiche, Congressi, Europee, volantinaggi e tanti gazebi.

A settembre, grazie allo straordinario lavoro del Presidente Vincenzo De Luca, abbiamo vinto le regionali con il 70%

Andiamo avanti insieme, uniti, A Testa Alta.

Grazie a Vincenzo Luciano, Segretario Provinciale del Partito Democratico di Salerno, e Federica Fortino, Segretario Provinciale dei Giovani Democratici di Salerno, per il grande impegno quotidiano.

Grazie – conclude Marco Mazzeo – a tutta la Federazione Provinciale e, naturalmente, al circolo di Salerno Città che ha sempre creduto in me e che rappresenterò al meglio a livello regionale.

Auguri a Francesco Iury Forte, eletto Segretario Regionale, e buon lavoro a tutti noi.

Viva i Giovani Democratici”.