Campania: 220 decessi per Covid nei primi 10 giorni di novembre

Stampa

Nei primi dieci giorni di novembre sono state 220 le persone che hanno perso la vita in Campania a causa del Covid. Lo scrive Giuseppe Cozzolino su FanPage.it mettendo insieme i dati diffusi ogni giorno dall’Unità di Crisi della Regione Campania. 213 il limite massimo di decessi raggiunto dalla Campania nel mese di ottobre, che aveva superato per pochissimo i numeri neri di aprile, dove si erano registrati 211 casi. Ed ora, in appena dieci giorni di novembre, i decessi sono già 220.

A novembre una media di 20 morti al giorno in regione. Oggi altri 34 morti che portano il il totale complessivo dei decessi a 896

E questo dato ne mostra anche un altro: tra ottobre e i primi dieci giorni di novembre, ovvero in 40 giorni, in Campania ci sono stati 433 decessi. Una media di quasi 11 morti al giorno da inizio ottobre, che sale a 22 nei primi dieci giorni di novembre.

Numeri impressionanti e che fanno seriamente paura, portando la Campania ad un passo dai mille decessi per coronavirus: cifra ancora contenuta rispetto ad altre regioni d’Italia. Tolta infatti la Lombardia con quasi ventimila casi, diverse regioni contano ormai cifre ben superiori ai mille decessi, come Piemonte ed Emilia-Romagna (quasi 5mila a testa), ma anche Veneto (sopra i 2.500), Liguria (sopra i 2mila), Marche, Toscana e Lazio (tutte sopra i mille).

La Campania per ora resta in zona gialla

Nonostante i numeri preoccupanti della pandemia, la Campania resta al momento in zona gialla, seppur con qualche restrizione maggiore rispetto alle altre zone gialle d’Italia. Quelle principali riguardano scuole, mobilità e trasporti: la didattica a distanza infatti è sospesa per tutte le scuole, fin da quelle dell’infanzia (cosa che non accade neppure nelle zone rosse); inoltre, già da tempo è sospesa anche la circolazione tra province (come già accade per le zone arancioni) in tutta la Campania.