Di Maio: “A De Luca dico lavoriamo insieme per Campania”

“L’unica cosa che mi interessa è tutelare la salute dei cittadini di tutte le Regioni – spiega il ministro degli Esteri Luigi Di Maio a L’aria che Tira, su La 7 -. Io non ho mai attaccato un governatore o un sindaco, ho sempre spinto alla collaborazione istituzionale” ma le scene di Napoli “non sono le prime, le abbiamo viste in tempo di pace.

Le debolezze strutturali le conosciamo, negare l’evidenza è sbagliato, non è una cosa personale tra me e De Luca. Le sue parole? Avrà dato altro materiale a Crozza per il prossimo venerdì, mettiamola così….”, sottolinea.

“Io a De Luca voglio mandare un messaggio di pace, lavoriamo insieme per la Regione. Noi applichiamo un metodo a livello nazionale, sui dati inviati dalle Regioni e il ministro Speranza non ha potuto fare altrimenti che dichiarare la Campania zona gialla”.

Di Maio: “Esercito serve ad aiutare zone in sofferenza”

“Spero che si accetti” l’esercito nella Regione Campania, “non si tratta di militarizzare la Regione ma aiutare con le nostre eccellenze delle zone che sono andate in sofferenza”. Lo dice a L’aria che tira il ministro degli Esteri Luigi Di Maio.