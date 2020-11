Serie B: rinviato ufficialmente il derby veneto tra Vicenza e Chievo

Stampa

Serie B, rinvio derby tra Vicenza e Chievo: il comunicato

L’8a giornata di, che prenderà il via venerdì sera con l’anticipo tra Frosinone e Cosenza, perde un pezzo. Il match tra, inizialmente in programma sabato, non si giocherà. Troppe positività al Covid-19 nel gruppo squadra dei biancorossi che hanno spinto la società a chiedere ed ottenere il rinvio.

Questo il comunicato con il quale, la Lega B sul proprio sito ufficiale ha comunicato l’ufficialità del rinvio della gara:

“In seguito alla richiesta del L.R. Vicenza Virtus, in ottemperanza a quanto disposto dal comunicato ufficiale LNPB 29 del 13 ottobre, la Lega B comunica il rinvio a data da destinarsi del match tra L.R. Vicenza e ChievoVerona, valevole per l’8a giornata della Serie BKT e in programma sabato 21 novembre alle 16”.

Nell’ultimo giro di tamponi, tra le fila del Vicenza risultavano positivi 4 giocatori (Nicola Bizzotto, Daniel Cappelletti, Matteo Grandi e un portiere aggregato dalla Primavera) e 3 membri dello staff. Tuti negativi gli altri componenti del gruppo squadra.

Nella giornata di ieri la società biancorossa aveva inoltrato ufficialmente la richiesta del rinvio per il match in programma sabato contro il Chievo. Oggi, la Lega B ha accolto la richiesta e ufficializzato il rinvio della gara a data da destinarsi.

Dopo Monza-Vicenza, Reggiana-Cittadella, Cremonese-Brescia ed Entella-Venezia (oltre a Salernitana-Reggiana che non si è giocata ma non è stata rinviata) anche il derby veneto tra Vicenza e Chievo si aggiunge alla lista dei match di Serie B che non si giocherà causa Covid-19.