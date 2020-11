Campania, indice di contagiosità da 1,58 a 1,1 ma restare con guardia alta

Stampa

Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato un’ordinanza, in vigore da oggi, con cui si rinnovano le misure relative alle Regioni Calabria, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sicilia, Valle d’Aosta. La nuova ordinanza è valida fino al 3 dicembre 2020, ferma restando la possibilità di nuova classificazione prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020.

Le misure restrittive “sono l’unico vero strumento che ora abbiamo per abbassare il contagio e metterlo sotto controllo. – ha detto Speranza – E’ evidente che provocano sacrifici sul piano economico e culturale, ma come mostrano i numeri preliminari degli ultimi giorni nel nostro Paese, dimostrano di funzionare. Abbiamo, nell’ultima settimana, un livello di Rt, o indice di diffusione del contagio, sceso rispetto a settimana precedente”.

L’Rt settimanale di tutte le regioni d’Italia è stato presentato oggi: Abruzzo 1,32, Basilicata 1,46, Calabria 1,06, Campania 1,11, EmiliaRomagna 1,14, Lazio 0,82, Liguria 0,89, Lombardia 1,15, Marche 1,17, Molise 0,94, Piemonte 1,09, Provincia Bolzano 1,16, Provincia Trento 1,03, Puglia 1,24, Sardegna 0,79, Sicilia, 1,14, Toscana 1,31, Umbria 1,06, Valle d’Aosta 1,14

Come si intuisce è in calo dappertutto, anche in Campania. Sette giorni fa l’Rt regionale si attestava a 1.58. Oggi, come si legge dal monitoraggio settimanale della Cabina di regia sul Covid-19, l’indice è sceso 1.11, avvicinandosi sensibilimente a quota 1.

Un trend positivo che lascia ben sperare per venerdì prossimo quando la Cabina di regia tornerà a riunirsi per decidere se confermare, o meno, la ‘Zona Rossa’ per la nostra regione (che comunque non cambierà colore fino a domenica 29 novembre).

Lo scenario attuale, dicevamo, è incoraggiante, basti pensare che con i numeri di oggi la Campania tornerebbe addirittura in ‘Zona Gialla’.