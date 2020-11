Magia dell’ex Tutino: Salernitana in vantaggio a Cosenza al 49′

Stampa

La Salernitana con il primato nel mirino si presenterà in piena emergenza difensiva a Cosenza. Per la trasferta in terra silana mister Castori sarà costretto a rinunciare in un sol colpo agli infortunati Aya, Lopez e Veseli e a Karo, risultato positivo al Covid-19 al rientro dagli impegni con la nazionale cipriota. Nessuno dei giocatori che nei giorni scorsi erano finiti in infermeria è riuscito a recuperare in tempo utile per la gara di domani sera in Calabria. E così il tecnico granata sarà costretto a varare un assetto difensivo a dir poco sperimentale con la difesa a tre. A guardia della porta di Belec, infatti, ecco Bogdan Mantovani e Gyomber. In mezzo al campo sarà utilizzato Dziczek al fianco di capitan Di Tacchio, così da avere due elementi in grado di fare filtro e che possano far ripartire rapidamente l’azione. Sulle corsie esterne toccherà a Kupisz e Casasola in una mediana a quattro. Andrè Anderson, dato in panca alla vigilia avrà il compito di innescare la coppia Djuric – Tutino.

Non ci sono dubbi particolari in casa Cosenza. Dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia i rossoblu vogliono concentrarsi sul campionato e proveranno a dare continuità al blitz compiuto sul campo del Frosinone. Mister Occhiuzzi schiererà i suoi col 3-4-1-2: Falcone in porta; Tiritiello, Idda e Legittimo in difesa; Bittante e Vera cursori esterni; Sciaudone e Bruccini a far legna in mezzo, Balhouli chiamato a dare imprevedibilità alla manovra; Carretta e Baez di punta. Arbitra Dionisi di L’Aquila.

LA PARTITA

Serata fredda e umida a Cosenza. Minuto di raccoglimento per Diego Armando Maradona, scomparso mercoledi scorso in Argentina in seguito ad un infarto. Parte la sfida con una fase si studio. Tutino al 12’ cerca il gol dell’ex, sfera alta. Anche Sciaudone, ex granata ora nei lupi ci tenta dalla distanza. Al 26’ ci prova Carretta in girata, non va. Al 35’ Tutino innesca Anderson che di sinistro si fa ipnotizzare da Falcone che respinge sulla ribattuta il brasiliano spreca. Un minuto dopo Dziczek trova ancora un super Falcone. Sul capovolgimento girata di Baez, palla di poco fuori. Dopo un occasione ancora per Anderson con Falcone presente, ammonito nel finale Di Tacchio.

SECONDO TEMPO

Ripresa che comincia con una spizzata pericolosa in area di Djuric, sfera di poco fuori. Dopo un minuto magia di Tutino che trova il gol dell’ex.

COSENZA – SALERNITANA – STADIO S. VITO-MARULLA (ORE 21)

COSENZA (3-4-1-2): Falcone; Tiritello, Idda, Legittimo; Bittante, Bruccini, Sciaudone, Vera; Bahlouli; Baez, Carretta. In panchina: Motosevic, Corsi, Schiavi, Bouah, Ba, Petrucci, Kone, Petre, Sueva, Sacko, Gliozz. Allenatore: Occhiuzzi.

SALERNITANA (3-4-1-2): Belec; Mantovani, Gyomber, Bogdan; Casasola, Di Tacchio, Dziczek, Kupisz; Anderson; Tutino, Djuric. In panchina: Adamonis, Gondo, Schiavone, Cicerelli, Iannoni, Barone, Capezzi, Giannetti, Baraye. Allenatore: Castori

ARBITRO: Dionisi di L’Aquila – assistenti: Macaddino e Mokhtar – IV uomo: Paterna

Aggiornamenti Twitter

Tweets by OfficialUSS1919