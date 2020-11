Bandi per i fitti: 188 mila euro per le famiglie in difficoltà di Pontecagnano

Stampa

per sostenere le famiglie coinvolte nella crisi economica e sociale prodotta dal Coronavirus. Erogati gli ultimi fondi provenienti dagli Avvisi emessi dalla Regione Campania e destinati a(119 ammesse al Bando Fitti, 93 al Bando Covid).

Due le fasi della liquidazione, di cui l’ultima si è conclusa in queste ore.

“Con i bandi fitti, è stata messa a punto un’iniziativa fondamentale per contrastare i fenomeni debitori dovuti all’emergenza Covid e ad altre problematiche collegate al difficile periodo che stiamo vivendo. Solo con la massima collaborazione fra enti, uffici e cittadini, riusciamo ad andare avanti nell’obiettivo comune di essere di vero supporto a chi è costretto a fronteggiare ogni giorno evidenti criticità”, ha reso noto l’Assessore alle Politiche Sociali Paola Manzo.

“Viene portata a compimento una misura fondamentale per quanti si sono trovati nella impossibilità di pagare l’affitto in questi mesi davvero difficili. Sono le iniziative come queste che ci fanno continuare a credere, ed a praticare, una politica che guardi prima agli ultimi ovvero a coloro i quali sono stati violentemente travolti da un fatto eccezionale eppure drammatico. Persone che faticano, oggi, anche a garantire la sopravvivenza propria e dei rispettivi familiari. A loro guarderemo sempre con maggiore attenzione, individuando tutte le possibilità per alleggerire un peso che è sanitario ma anche economico e psicologico”, ha chiarito il Sindaco Giuseppe Lanzara.