La Campania resta in sospeso: oggi Speranza decide sull’eventuale zona arancione

Stampa

A stabilire i colori delle Regioni sarà nella giornata di oggi il ministro della Salute Speranza. La Campania resta ancora in zona Rossa, in attesa di sapere se da sabato ci saranno cambiamenti e magari la “promozione” a zona arancione, con tutta una serie di allentamenti delle restrizioni attualmente in atto. Dal canto suo, il premier Conte assicura che tutte le decisioni prese sono dettate dalla necessità di “evitare un lockdown generalizzato” e di riportare in poche settimane “tutte le Regioni al colore giallo”.