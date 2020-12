Stampa

I ricoverati covid con sintomi scendono di 565 unità nelle ultime 24 ore attestandosi a quota 29.088. Il dato emerge dal bollettino dell’emergenza coronavirus di oggi, giovedì 10 dicembre. Calano anche le persone in terapia intensiva che sono oggi 251 (-29 ). Attualmente in italia ci sono 696.527 contagiati (-13.988) di cui però 664.148 sono in isolamento domiciliare perché senza sintomi o con pochi sintomi.

Sono 1.198 i nuovi casi positivi al coronavirus in Campania su 14.106 tamponi analizzati nelle ultime 24 ore. Sono i dati del bollettino covid della Campania di giovedì 10 dicembre. I nuovi morti registrati sono 58 a fronte di 2.189 nuovi guariti. Quasi 61 invece i ricoveri in meno in Campania rispetto alle ultime 24 ore, ma ci sono 2 ricoveri in più in intensiva. In totale, sono 96.236 le persone attualmente positivi in regione.