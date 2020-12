Pediatri, per aprire scuole centro tamponi ogni comune

Stampa

“Per riaprire le scuole e’ necessario attivare in ogni comune un centro per fare i tamponi ai casi sospetti tra gli studenti e il personale scolastico, una proposta da noi fatta due mesi fa”. Così in una intervista a Radionorba, il vice presidente dei pediatri italiani, Luigi Nigri, commenta l’annuncio dell’assessore alla sanita’ della Puglia, Pier Luigi Lopalco, di un piano screening per riaprire le scuole a gennaio, dopo le festivita’ natalizie.

“L’unico piano efficace, e torno alla proposta da noi fatta due mesi fa, e’ quella – spiega Nigri – di aprire su base comunale un centro dedicato agli studenti dove si puo’ andare direttamente, inviati dal pediatra o anche dalla scuola in caso di sintomi covid anche molto sfumati, per avere il risultato di un tampone non dico in tempo reale ma nel giro di qualche ora”.