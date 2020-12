L’epidemiologo Lopalco: “Il vaccino è estremamente efficace e sicuro”

Stampa

“Di questo vaccino anti Covid sappiamo già tanto: è estremamente efficace ed ha un profilo di sicurezza molto alto. Non sappiamo ancora quanto durerà la protezione, ma le proiezioni preliminari sono molto incoraggianti”.

Lo scrive su Facebook l’assessore alla Sanità della Regione Puglia, l’epidemiologo Pierluigi Lopalco. L’espero ha spiegato che “è ormai certo che il 21 dicembre Ema si esprimerà sull’autorizzazione all’utilizzo del vaccino Pfizer. Visto che l’autorità britannica e l’FDA si sono espresse favorevolmente, dubito che Ema abbia un parere diverso sugli stessi dati.

Quindi già a fine anno avremo qualche dose di vaccino, ma nei primi giorni di gennaio arriveranno i quantitativi per vaccinare le categorie della cosiddetta fase 1: operatori sanitari e anziani ospiti delle strutture residenziali. Gli anticorpi indotti dal vaccino – spiega – diminuiscono nel tempo lentamente.

Non sappiamo ancora se il vaccino previene anche lo stato di portatore asintomatico, in caso di infezione da parte del virus. Ma anche qui ci sono le prime osservazioni positive. Insomma, gli elementi per confidare nel fatto che la vaccinazione possa mettere la parola fine alla pandemia ci sono tutti. Importante ora non sbagliare”