Campania arancione, ristoratori chiedono aiuto prefetto

Hanno chiesto di incontrare il prefetto di Napoli, Marco Valentini, e hanno deciso di non interrompere il blocco strade nel lungomare di Napoli fino a che non avranno questo appuntamento.

La protesta ha come imputato il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, che ha deciso con una nuova ordinanza di lasciare la Campania in zona arancione. Domani infatti sarebbe dovuta diventare gialla, con la possibilità di maggiore libertà di movimento e soprattutto la possibilità di poter pranzare seduti a tavola in pizzerie, trattorie e pub.

Una boccata d’ossigeno per i tanti ristoratori che stanno affrontando le difficoltà di una chiusura forzata dovuta alla diffusione del Covid-19. I primi a bloccare la strada sono stati i ristoratori del lungomare che hanno deciso di scendere in strada.