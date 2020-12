Lopalco: “Medico che rifiuta il vaccino covid non è degno”

Stampa

“Un medico che rifiuta la vaccinazione non è degno di questo mestiere” solo le dure parole del medio e assessore alla Salute della Regione Puglia, Pierluigi Lopalco, nella giornata di avvio della campagna di vaccinazioni contro il Covid in Italia.

“Io spero di essere il primo a vaccinarmi appena inizierà la fase 1. Io sono un medico e i medici devono dare l’esempio. Auspico che tutti gli operatori sanitari chiamati a vaccinarsi rispondano a questo appello” Lopalco dal Policlinico di Bari dove sono iniziate le prime vaccinazioni in Puglia.

“Dobbiamo porre questa muraglia contro il virus che si chiama vaccinazione” ha concluso Lopalco. Della stessa idea anche la presidente della Federazione nazionale degli ordini degli infermieri Barbara Mangiacavalli tra i primi a ricevere stamattina il vaccino anti-Covid.

“Vaccinarsi per un infermiere è un dovere verso i cittadini, verso i colleghi e anche verso la scienza in cui crediamo” ha dichiarato Mangiacavalli, aggiungendo: “La professione infermieristica – continua – aderisce ai principi dell’etica professionale che guida scienza e coscienza degli infermieri in scelte che rispondono al principio inderogabile di tutela della salute delle persone e riconosce il valore delle evidenze scientifiche come base del suo agire professionale”